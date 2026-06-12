 Skip to main content
12.06.2026
Република Најнови вести
Петок, 12 јуни 2026
Неделник

Ана Дурловски: Ние градиме мостови таму каде што политичарите ставаат граници

Култура

12.06.2026

Ана Дурловски е од самиот почеток дел од проектот кој ги обединува Филхармониите на Софија Солун и Скопје и на денешната прес конференција која се одржа во пресрет на изведбата на Кармина Бурана во Градскиот парк во Скопје на отворено на 20 јуни, посочи дека кога станува збор за културната дипломатија, токму овој проект е вистинскиот одговор за тоа што можеме да добиеме и колку терба да работиме за да ја искористиме оваа алатка за да се поврземе.

-Ние градиме мостови таму каде што политичарите ставаат граници. Од сесрце се радувам што ќе дојдат во Скопје нашите пријатели следната недела. Можам да потврдам дека во изминатиов период создадовме едно вистинско пријателство и сакам да повикам оваа соработка да продолжи и понатаму, рече Дурловски и посочи дека не очекува величенствен концерт и уникатно доживување следниот викенд.

Поврзани вести

Култура  | 12.06.2026
„Кармина Бурана“ под отворено небо: Филхармонија го најави својот традиционален концерт на отворено на кој ќе биде изведено едно од најпознатите дела од класичната музика 
Македонија  | 12.06.2026
Нов список на лектири за основно образование од учебната 2026/2027 година
Здравје  | 11.06.2026
Алиу: На листите за операции има и починати, а на некои пациенти им кажуваат дека крвната слика не им добра, па не ги оперираат, а резултатите од друга лабораторија покажуваат дека е во ред