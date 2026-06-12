„Кармина Бурана“ под отворено небо: Филхармонија го најави својот традиционален концерт на отворено на кој ќе биде изведено едно од најпознатите дела од класичната музика 

Филхармонијата го најави својот традиционален концерт на отворено, на кој оваа година ќе биде изведено едно од најпознатите дел од класичната музика, „Кармина Бурана“ од Карл Орф. Концертот ќе се одржи на 20 јуни на добро познатата локација во скопскиот Градски парк од 21 часот.

„Кармина Бурана“ е сценска кантата што германскиот композитор Карл Орф ја компонирал меѓу 1935 и 1936. Се заснова на 23 песни од збирката средновековни текстови и песни „Кармина Бурана“, пронајдена во манастир во јужна Германија. Кантатата е дел од триптихот на Орф, а најпознатото парче од ова дело е „Fortuna Imperatrix Mundi“ („О фортуна“).

Денеска во Македонската Фихармонија беше организирана прес конференција по повод престојниот, традиционален концерт на Македонската филхармонија во Градскиот парк кој ќе се одржи на 20 јуни со почеток 21 часот.

На присутните им се обратија Зоран Љутков – министер за култура и туризам, Мустафа Имери- директор на Македонска филхармонија, Симос Папанас – директор на Државната филхармонија од Солун, сопранистката Ана Дурловски и Владимир Костов – концертмајстор во Македонска филхармонија.

Директорот на Македонската филхармонија, Мустафа Имери најави спектакл на 20 јуни во Градскиот парк. Тој информираше дека изведбата на „Кармина Бурана“ во Скопје ќе се одвива под диригентската палка на Најден Тодоров од Софиската филхармонија, улествуваат Македонската, Софиската и Солунската филхармонија, солисти се Ана Дурловски (Македонија), Иво Јорданов (Бугарија) и Николас Панос (Грција).

Во Градскиот парк на овој спектакуларен концерт ќе настапат и хорот на Македонската опера и балет, детскиот хор од „Илија Николовски – Луј“ и детскиот хор од музичкото училиште од Солун, информираше Имери.

Концертмајсторот во Македонската филхармонија, Владимир Костов рече дека кога се зборува дека музиката е универзален јазик, музичарите кога настапуваате заедно на една сцена ги следате нотите и таа универзалност ги поврзува.