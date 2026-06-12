 Skip to main content
12.06.2026
Република Најнови вести
Петок, 12 јуни 2026
Неделник

Ќе биде ли безбедно на стадионите во САД?

Фудбал

12.06.2026

 Натпреварите што ќе се одиграат во 11-те американски градови домаќини на Светското фудбалско првенство, кое почна во четвртокот и ќе се игра повеќе од еден месец, ќе бидат многу безбедни, но сепак не можеме да контролираме осамен волк, изјави синоќа американскиот министер за внатрешна безбедност, Марквејн Малин.
Во САД, кои заедно со Мексико и Канада се кодомаќини на Светското првенство, ќе бидат одиграни 78 од 104 натпревари на мундијалскиот турнир.


„Навистина ги засиливме нашите напори. Сите наши градови домаќини максимално соработуваа. Натпреварите ќе бидат многу безбедни, најбезбедни што можат да бидат. Но, не можеме да контролираме осамен волк“, истакна Малин.


Првиот натпревар што ќе се игра на американска територија е закажан за ноќта меѓу петок и сабота во Лос Анџелес, меѓу САД и Парагвај.
Финалето е закажано за 19 јули во Њујорк.
Во воведниот натпревар на Светското првенство, Мексико синоќа ја совлада Јужна Африка со 2-0 во Мексико Сити.

Поврзани вести

Фудбал  | 12.06.2026
Јужна Африка како залутана на Мундијалот
Фудбал  | 12.06.2026
Ако спиевте и не гледавте: Јужна Кореја ја совлада Чешка
Фудбал  | 11.06.2026
Француските фудбалери се налутиле зошто нема билети за нивните семејства