Ќе биде ли безбедно на стадионите во САД?

Натпреварите што ќе се одиграат во 11-те американски градови домаќини на Светското фудбалско првенство, кое почна во четвртокот и ќе се игра повеќе од еден месец, ќе бидат многу безбедни, но сепак не можеме да контролираме осамен волк, изјави синоќа американскиот министер за внатрешна безбедност, Марквејн Малин.

Во САД, кои заедно со Мексико и Канада се кодомаќини на Светското првенство, ќе бидат одиграни 78 од 104 натпревари на мундијалскиот турнир.



„Навистина ги засиливме нашите напори. Сите наши градови домаќини максимално соработуваа. Натпреварите ќе бидат многу безбедни, најбезбедни што можат да бидат. Но, не можеме да контролираме осамен волк“, истакна Малин.



Првиот натпревар што ќе се игра на американска територија е закажан за ноќта меѓу петок и сабота во Лос Анџелес, меѓу САД и Парагвај.

Финалето е закажано за 19 јули во Њујорк.

Во воведниот натпревар на Светското првенство, Мексико синоќа ја совлада Јужна Африка со 2-0 во Мексико Сити.