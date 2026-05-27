Нешто што досега било незамисливо: Царина со месеци работи на истрага за акцизна стока

Запленивме половина милион евра кеш, 25 илјади парчиња лекови и медицински инструменти, во тек е истрага за заплена на 80 килограми марихуана по информација на царинското разузнавање, а веќе неколку месеци во тек е и опсежна истрага за акцизна стока која досега било незамисливо некој воопшто да работи на ова, рече директорот на Царинската управа, Бобан Николовски, во гостувањето на Топ тема на Телма телевизија, информира прес-службата на Царината.

Николовски информира веќе се пристигнати и 30 боди камери преку Амбасадата на САД во Скопје и наскоро ќе бидат ставени во функција, по завршување на обуките за царинските службеници што ќе ја користат опремата.

Во 2025 година Одделението за истраги при Секторот за контрола и истраги поднесе 213 кривични пријави, за 5 пати повеќе споредбено со годишниот просек од 2017 до 2024 година. Со иста енергија продолжуваме и годинава, при што до овој момент поднесена е 71 кривична пријава до јавните обвинителства. Ова е фрапантен податок кој кажува дека царинските службеници работата ја вршат онака како што треба – рече директорот на Царинската управа и потенцира дека обвинителството мора да ја прати брзината на завршувањето на постапките како клучна за мотивација на царинските службеници кои работат некогаш и до година ипол на еден случај.

За заплената на половина милион евра, истакна дека ова е најголема историска заплена на кеш пари од формирање на Царинската управа која се должи исклучиво на професионалноста на мобилниот царински тим.

Половина милион евра досега не биле фатени или како што разговарав со некои луѓе кои се разбираат од овие работи, велат директоре немојте да бидете сигурни дека порано не биле фатени, можеби само продолжиле. Тоа е разликата меѓу некои времиња и овие времиња – потенцира Николовски.

Соопшти и за нова истрага поврзана со заплена на 80 килограми марихуана која, како што рече, е чист погодок на царинското разузнавање. – Некогаш истрагата ве води до ќорсокак, но оваа истрага, секоја им чест на колегите добро ја бушат, посочи тој. Во кривичните пријави, како што рече, нема прочка за никој.