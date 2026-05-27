27.05.2026
Ѓорѓиевски и Љутков потпишаа соработка за „Скопје 2028“: Се отвора ново поглавје во соработката во културата и културно-туристичката понуда на градот

Град Скопје и Министерството за култура потпишаа меморандум за соработка со кој се најавуваат нови културни и туристички содржини за домашните и за странските посетители. Проектот треба да придонесе за поголема видливост на културното наследство и подготовките за „Скопје 2028“.

Нови препознатливи содржини за домашните и за странските туристи со кои ќе се оживеат урбаната меморија и културното наследство предвидува Меморандум за соработка кој го потпишаа Град Скопје и Министерството за култура.

Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски вели дека со ова се отвора ново поглавје во соработката во културата и културно-туристичката понуда на градот.

Овој документ е важен чекор кон посилно позиционирање на Скопје како отворен, гостопримлив, културно жив и автентичен европски град.

Скопје 2028 – Европска престолнина на културата е процес на вистинска трансформација на градот.
Процес во кој ќе ја зачуваме нашата традиција, ќе го афирмираме културното наследство, ќе ја оживееме урбаната меморија и ќе создадеме нови содржини кои ќе бидат препознатливи и за домашните и за странските посетители“, вели Ѓорѓиевски.

