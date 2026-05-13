13.05.2026
Националниот џез оркестар во Струмица на 4 јуни го отвора првото издание на JAZZ STReam Festival

На 4-ти јуни, во 20 часот Националниот џез оркестар пристигнува во Големата сала на Центарот за култура „Антон Панов“, со концерт што ќе го отвори првото издание на JAZZ STReam Festival.

Бесплатните билети може да се резервираат на:
https://antonpanov.mk📞 072/233-012
✉️ [email protected]
Наскоро ќе можат да се подигнат и од неколку култни локации во Струмица!

