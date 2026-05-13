Одржан онлајн состанок со претставници на Европската комисија за Реформската агенда и Планот за раст

Првиот заменик-претседател на Владата и министер за европски прашања, Bekim Sali, заедно со претседателот на Владата и претставници на релевантните институции, одржаа онлајн состанок со високи претставници на Европската комисија во врска со спроведувањето на Реформската агенда и Планот за раст за Западен Балкан.

На состанокот учествуваше генералниот директор за проширување и источно соседство во Европската комисија, Gert Jan Koopman, како и други претставници на Европската комисија и државните институции.

За време на состанокот беше разгледан напредокот во спроведувањето на приоритетните реформи, динамиката на исполнување на реформските чекори и меѓуинституционалната координација во рамки на Механизмот за реформи и раст.

Беше нагласено значењето на продолжувањето на реформите во областа на владеењето на правото, јавната администрација, управувањето со јавните финансии, дигиталната трансформација и економскиот развој, како дел од процесот на европска интеграција на државата.

Соговорниците го потврдија партнерството и блиската соработка меѓу Владата и Европската комисија во реализацијата на реформските приоритети и унапредувањето на европскиот пат на државата.