Директорот на ДЗС се сретна со доброволни пожарникари за засилување на соработката

Дирекција за заштита и спасување

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), Стојанче Ангелов, денеска одржа работна средба со доброволни пожарникари за засилување и подобрување на оперативна координација со ДЗС во пресрет на сезоната на пожари на отворен простор, соопштија попладнево од ДЗС.