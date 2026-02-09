 Skip to main content
09.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 9 февруари 2026
Неделник

Директорот на ДЗС се сретна со доброволни пожарникари за засилување на соработката

Хроника

09.02.2026

Дирекција за заштита и спасување

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), Стојанче Ангелов, денеска одржа работна средба со доброволни пожарникари за засилување и подобрување на оперативна координација со ДЗС во пресрет на сезоната на пожари на отворен простор, соопштија попладнево од ДЗС.

Работната средба, покрај засилувањето на соработката, опфати и повеќе други поврзани теми, меѓу нив и за конкретизирање и дополнување делови од законите за пожарникарство и за здруженија, согласно потребите и практиките за ангажирање на доброволните противпожарни друштва, пишува во соопштението на ДЗС.

