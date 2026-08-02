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02.08.2026
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Недела, 2 август 2026
Неделник

Празничен топол ден со температури до 39 степени

Сервиси

02.08.2026

Сончево и топло време ќе преовладува денеска во државава. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 9 до 18, а максималната ќе достигне од 33 до 39 степени.

Во Скопје, слично време со слаб ветер од променлив правец. Минималната температура ќе се спушти до 18, а максималната ќе достигне до 38 степени.

Топлото време ќе продолжи и до крајот на следната недела кога дневните температури се очекува да го надминат 40-тиот степен. Синоптичарите најавуваат дека топлото време ќе се чувствува и во ноќните часови кога температурите ќе останат високи.

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