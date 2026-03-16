Да биде повнимателен: Гаши го искара претседателот на Уставниот суд Костадиновски

Одговарајќи на прашање за изјавата на претседателот на Уставниот суд, Дарко Костадиновски, Гаши нагласи дека секој носител на функција треба да биде внимателен во давањето изјави.

– Како политичар и како раководител на една битна институцијата, како што е Собранието, никогаш не влегувам и се обидувам да не влегувам во конфликт со никоја институција, ниту со политичар ниту носител на јавна функција. Секогаш сум повикувал на внимателност во давање изјави особено кога се работи за меѓуетнички односи. Сите треба да бидеме внимателни, затоа што тие се фрагилни и се столб на стабилноста на оваа држава – рече тој.

Во врска со изјавата на Костадиновски во која вели дека „Собранието е уставно недисциплиниран орган и затоа Уставниот суд повеќе нема да толерира непочитување на неговите одлуки“, Гаши потенцира дека законодавниот дом ја извршува функцијата по Устав, закон и Деловник.