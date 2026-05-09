Честитка за Денот на Европа од претседателот на Собранието Гаши: Проширувањето на ЕУ ја надминува димензијата на политичкиот процес

МИА

Денот на Европа ни го враќа вниманието кон моќта на европската идеја, еден визионерски проект којшто го изгради мирот, единството и стабилноста во континент кој едно време беше поделен од конфликти, се вели во честитката на претседателот на Собранието Африм Гаши по повод 9 Мај – Денот на Европа.

Денес, во време на големи геополитички предизвици и глобални несигурности, оваа идеја останува најсилната гаранција за безбедна, демократска и одржлива иднина за нашите граѓани. Во овој контекст, нагласувам дека проширувањето на Европската Унија ја надминува димензијата на политичкиот процес. Тоа претставува стратешка инвестиција во безбедноста, стабилноста и кохезијата на целиот европски континент – наведува Гаши.

Република Македонија, се посочува во честитката, останува непоколеблива во својата ориентација и стратегија за европската интеграција, демонстрирајќи постојано институционална одговорност, демократска култура и искрена посветеност на реформите, дијалогот и добрососедството.

Овој пат е политичка аспирација, но и изразување на нашето длабоко убедување дека иднината на земјата природно е дел на европското семејство – вели Гаши.

Собранието на Република Македонија останува посветено на унапредувањето на демократските реформи, зајакнувањето на институциите и подобрувањето на интеграциските процеси, со уверување дека европската интеграција претставува гаранција за долгорочна стабилност, демократски развој и благосостојба на нашите граѓани и регионот.