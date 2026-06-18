Руското Министерство за надворешни работи денеска соопшти дека палежите на имоти поврзани со британскиот премиер Кир Стармер, извршени во мај минатата година, биле дело на украински државјани и дека нема потреба „раката на Кремљ“ да се бара зад секој инцидент.

Украински државјанин во понеделникот беше прогласен за виновен од британски суд за извршување на палежите по налог на мистериозна личност која ја познавал само под прекарот „Ел Мани“.

Според Би-Би-Си, зад нападите стои Русија.

Портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, денеска на брифинг во Москва ги отфрли таквите обвинувања.