 Skip to main content
22.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 22 јули 2026
Неделник

Дали дојде до заладување меѓу Јамал и девојка му

Спорт шоу

22.07.2026

По бранот критики и навреди на кои беше изложена на социјалните мрежи по финалето на Светското првенство, шпанската инфлуенсерка Инес Гарсија, девојката на Ламин Јамал, за прв пат проговори.

Гарсија привлече големо внимание од јавноста на стадионот „Метлајф“ за време на прославата на шпанската титула, кога по победата од 1:0 над Аргентина во финалето на Светското првенство, се најде на теренот покрај ѕвездата на Барселона. Сепак, видеата и фотографиите од прославата набрзо ги преплавија мрежите, а корисниците масовно почнаа да коментираат за наводното растојание меѓу неа и Џамал. Врз основа на тие снимки, многумина заклучија дека врската на двојката е во криза, што предизвика вистинска лавина од негативни коментари против младата инфлуенсерка.

Поврзани вести

Фудбал  | 18.07.2026
Пред големото финале го прашаа Меси за познатата фотографија со Јамал: „Животот е чуден“
Фудбал  | 15.07.2026
Eдвај стои: Дали Јамал е сериозно повреден?
Фудбал  | 14.07.2026
Ќе блесне ли вечерва Јамал?