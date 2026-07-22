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Среда, 22 јули 2026
Неделник

Во Манила утре средба Лавров – Рубио

Свет

22.07.2026

Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров потврди дека утре на маргините на Самитот на Асоцијацијата на земји од Југоисточна Азија (АСЕАН), што се одржува во Манила, ќе се сретне со американскиот државен секретар Марко Рубио.

Лавров истакна дека ќе го праша Рубио за изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека војната во Украина ќе заврши за време на неговиот претседателски мандат.

Во секој случај, средбата ќе биде корисна, подобро е директно да се поставуваат прашања и да се добијат одговори, наведе Лавров.

И Рубио потврди дека ќе се сретне со Лавров.(МИА)

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