Рубио во посета на земјите од Заливот за да го претстави договорот со Иран

Official_portrait_of_Secretary_Marco_Rubio

Државниот секретар на САД Марко Рубио од денеска до четврток ќе биде на обиколка во Обединетите Арапски Емирати, Кувајт и Бахреин. Ова патување ќе ѝ даде можност на администрацијата на Доналд Трамп директно да го претстави прелиминарниот договор со Иран пред арапските сојузници од Персискиот Залив.

Додека престојува во Бахреин, Рубио ќе се сретне и со претставници на Советот за соработка во Заливот (ССЗ) – здружение на шест сунитски монархии, во кое членуваат и Саудиска Арабија, Катар и Оман, соопшти портпаролот на Стејт департментот, Томи Пигот.

Иако лидерите на ССЗ генерално ги поддржаа напорите за запирање на американско-израелската војна со Иран, повеќето се загрижени од конкретните услови на меморандумот за разбирање што американскиот претседател Доналд Трамп го потпиша минатата недела.

Едно од прашањата што предизвикува особена загриженост кај регионалните претставници е можноста за создавање фонд за обнова на Техеран од 300 милијарди долари. Лидерите од Персискиот Залив сметаат дека Исламската Република ќе го искористи овој фонд за обновување на својот воен потенцијал, истовремено финансирајќи ги регионалните групи што дејствуваат како нејзини марионети. Фактот што во меморандумот за разбирање не се засега прашањето за иранската програма за балистички ракети, исто така ги загрижува сојузниците на Вашингтон во Персискиот Залив, кои во последните месеци беа изложени на ирански напади со ракети и со беспилотни летала.

Во ОАЕ, Саудиска Арабија, Кувајт, Бахреин и Катар има американски воени бази што го претставуваат ’рбетот на американската безбедносна архитектура на Блискиот Исток. Доколку некоја од овие држави ја преиспита својата безбедносна соработка со САД, па дури и во помала мера, тоа би можело да има значително влијание врз воената стратегија на САД во регионот.

Патувањето на Рубио се одвива во контекст на поширока дипломатска активност поврзана со Иран. Минатата среда Трамп во Версај го потпиша Меморандумот за разбирање со Иран – со кој започнува 60-дневен рок во кој Вашингтон и Техеран треба да постигнат посеопфатен договор.

За време на викендот, тимот американски преговарачи предводен од потпретседателот Џеј Ди. Венс учествуваше во преговори со посредништво на катарски и пакистански претставници во Швајцарија. Првиот круг од тие преговори заврши денеска, а техничките дискусии се очекува да продолжат во текот на целата недела.

Деталите за патувањето на Рубио, вклучувајќи го и точниот распоред на посетите во ОАЕ, Кувајт и Бахреин, како и списокот на лидери и официјални лица со кои треба да се сретне, не се веднаш достапни.

Во изјавата Пигот рече дека Рубио, кој ја извршува и функцијата советник за национална безбедност во Белата куќа, ќе „разговара за низа регионални приоритети, вклучувајќи го и меморандумот за разбирање со Иран, напорите за обезбедување целосен, слободен и безбеден транзит преку Ормуската Теснина, како и за значењето на мирот и стабилноста во регионот“.