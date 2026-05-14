14.05.2026
Рубио: Нема промена во политиката на САД кон Тајван

Американскиот државен секретар Марко Рубио во интервју за „Ен-би-си њуз“ изјави дека нема промена во политиката на САД кон Тајван.

Политиката на САД кон Тајван е непроменета по денешниот состанок. Тоа беше споменато. Тие секогаш го споменуваат (Тајван). Ние секогаш јасно го искажуваме нашиот став и преминуваме на други теми“, изјави Рубио по средбата на американскиот претседател Доналд Трамп со кинескиот колега Си Џинпинг во Пекинг.

Рубио, кој е дел од американската делегација во Кина, додаде дека Пекинг би направил „ужасна грешка“ ако со сила го преземе Тајван.

Претходно, Си го предупреди Трамп на потенцијален конфликт помеѓу Кина и САД ако прашањето за Тајван не биде решено на соодветен начин. 

