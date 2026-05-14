 Skip to main content
14.05.2026
Република Најнови вести
Четврток, 14 мај 2026
Неделник

„Филм под отворено небо“ кај Споменикот на слободата во Кочани

Филм

14.05.2026

Од 15 до 17 мај, Споменикот на слободата во Кочани ќе се претвори во кино под отворено небо, каде публиката бесплатно ќе може да проследи пет македонски филмови во рамки на настанот „Филм под отворено небо“.

Настанот е организиран од ЛМС – Кочани , со поддршка од Европската унија, со цел збогатување на културниот живот во градот и создавање простор за заеднички филмски доживувања за сите генерации.

В петок, на отворањето во 18 часот ќе биде прикажан анимираниот игран филм „Јон Вардар против галаксијата“ на Гоце Цветановски, а во 21 часот „Медена земја“ на Љубо Стефанов и Тамара Котевска. Следниот ден, на 16 мај во 18 часот е „Диџеј Ахмет“ на Георги М. Унковски, а во недела на 17 мај ќе биде прикажани „Година на мајмунот“ на Владимир Блажевски (18 часот) и „Трето полувреме“ (21 часот) на Дарко Митревски.

Поврзани вести

Кариера  | 14.05.2026
Во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ од Кочани презентирани активности од проектот „Вештини – клучот за зелената економија““
Македонија  | 14.05.2026
Словенечкиот амбасадор Грегор Прескер во посета на општина Кочани
Економија  | 18.04.2026
Родителите на загинатите во „Пулс“ од Штип: Чекориме затоа што вистината мора да излезе на виделина и одговорност мора да има