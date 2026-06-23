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Неделник

Ѓорческа денеска против Болуда од Шпанија во 1. квалификациско коло на Вимблдон

Останати спортови

23.06.2026

МТФ

Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорческа денеска ги стартува квалификациите на грен слем турнирот во Вимблдон, а нејзина ривалка ќе биде Анхела Фита Болуда од Шпанија.

Дваесетишестгодишната шпанската тенисерка се наоѓа на 213. место на ВТА ранг-листата и во кариерата има 10. победи на ИТФ турнири. Оваа година, Болуда настапи во четири финалиња од кои загуби три.

За Ѓорческа ова ќе биде трета настап во квалификациите на Вимблдон. Во 2017 и 2024 година, македонската тенисерка беше елиминирана во првата квалификациска рунда.

Квалификациите за женскиот турнир на Вимблдон ќе се играат од вторник до 25. јуни. 

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