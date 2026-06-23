Ѓорческа денеска против Болуда од Шпанија во 1. квалификациско коло на Вимблдон

МТФ

Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорческа денеска ги стартува квалификациите на грен слем турнирот во Вимблдон, а нејзина ривалка ќе биде Анхела Фита Болуда од Шпанија.

Дваесетишестгодишната шпанската тенисерка се наоѓа на 213. место на ВТА ранг-листата и во кариерата има 10. победи на ИТФ турнири. Оваа година, Болуда настапи во четири финалиња од кои загуби три.

За Ѓорческа ова ќе биде трета настап во квалификациите на Вимблдон. Во 2017 и 2024 година, македонската тенисерка беше елиминирана во првата квалификациска рунда.

Квалификациите за женскиот турнир на Вимблдон ќе се играат од вторник до 25. јуни.