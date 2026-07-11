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Синер: Сервирав навистина добро и тоа ми помогна во мечот со Ѓоковиќ

Останати спортови

11.07.2026

Instagram / janniksin

Најдобриот светски тенисер Јаник Синер ќе го брани трофејот на Вимблдон откако во полуфиналето го совлада седумкратниот победник на овој турнир Новак Ѓоковиќ со 3-0 во сетови (6:4, 6:4 и 6:4).

Секогаш против Новак имам тешки мечеви. На Австралија опен направив неколку адаптирања. Тој имаше тежок меч во четвртфиналето против Феликс. Сервирав навистина добро и тоа ми помогна во мечот, а бев и агресивен од основната линија. Задоволен сум од настапот“, изјави Синер.

Ривал на Синер во финалето ќе му биде актуелниот освојувач на Ролан Гарос, Александар Зверев. Финалето на Вимблдон се игра во недела со почеток во 17 часот. 

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