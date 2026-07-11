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11.07.2026
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Неделник

Зеленски формира посебна команда за длабоки напади врз Русија

Свет

11.07.2026

president.gov.ua

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски најави дека формира посебна команда која ќе се фокусира на длабоките напади врз Русија, а ќе формира и нова сила за брз одговор, која ќе вклучува сили за напад и единици за беспилотни летала.

Руската енергетска инфрастуктура  илјадници километри оддалеченост изминатиот период е цел на украинските напади со дронови. Последните недели, Украина речиси секојдневно пријавува напади, а официјалните лица велат дека е оправдано војната да се префрли на руска територија.

Потпишав декрет за формирање на специјална команда во рамките на вооружените сили – команда насочена кон долгорочно и, всушност, глобално влијание врз Русија како одговор на оваа војна. Оваа команда мора сто проценти од своите расположливи ресурси да ги насочи кон  понатамошно намалување на воените способности на Русија, наведе Зеленски во своето обраќање до нацијата.

Зеленски претходно изјави дека оваа недела украински беспилотни летала погодиле руска рафинерија за нафта на 2.500 километри од Украина и дека отсега, како што изјави, ниедна руска рафинерија нема да биде надвор од дофат на украинското оружје. 

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