Oва е омилената плажа на Ноле во Црна Гора, сте ја посетиле ли?

На црногорскиот брег има места кои останале далеку од масовниот туризам, но сепак се добро познати на оние кои бараат мир, приватност и посебна атмосфера. Едно од нив е Розе, мал крајбрежен град во близина на Херцег Нови, кој со години привлекува познати спортисти, уметници и луѓе од јавниот живот.

Меѓу оние кои го сакаат овој скриен агол на Бока Котор е и Новак Ѓоковиќ, како што е забележано од порталот од Подгорица. Најдобриот српски тенисер често ја избира Црна Гора за одмор, а Розе е наведена како едно од местата каде што ужива во мирот подалеку од големите толпи и рефлекторите.