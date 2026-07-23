Калин Ивановски поради повреда го предаде мечот од второто коло на ИТФ 25 Олерсбах

МТФ

Најдобриот македонски тенисер Калин Ивановски поради повреда го предаде мечот против Словенецот Бор Артнакво вториот сет од второто коло на ИТФ 25 турнирот во Олерсбах. Тенисерите минаа околу 70 минути на теренот до моментот кога Ивановски се повлече.

Првиот сет му припадна на Артнак со 6:4 во гемови, откако успеа да направи брејк во третиот гем и да поведе со 2:1 во гемови. Ивановски во деветтиот гем успеа да спаси сет топка. Во вториот сет Артнак веднаш направи брејк и поведе со 1:0 во гемови по што македонскиот тенисер го предаде мечот.

Инаку, и во вчерашниот дуел од Русинот Александер Чајка, Ивановски во првиот сет побара медицински тајмаут по кој успеа да ги добие следните два сета.