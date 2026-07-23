ЕУ подготвува висока казна за „Гугл“

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Европската комисија треба да ја казни компанијата „Гугл“ (Google), што е резултат на двегодишна истрага за фаворизирање на сопствените услуги во резултатите од пребарувањето. Истрагата исто така ја опфати практиката на компанијата да ги спречува развивачите на апликации да ги насочуваат корисниците кон понуди надвор од продавницата и системот за плаќање на „Гугл“ – пишува „Евроњуз“ (Euronews).

Информациите ги објави германскиот весник „Ханделсблат“ (Handelsblatt), кој се повикува на двајца високи функционери на ЕУ. Одлуката следува по состанокот на колегиумот на комесари предводен од Урсула фон дер Лајен, на кој требаше да се потврди казната.

Според Законот за дигиталните пазари (ДМА), казните може да изнесуваат до 10 проценти од вкупниот годишен промет на компанијата во целиот свет. Бидејќи матичната компанија на „Гугл“, „Алфабет“ (Alphabet), пријави приход од 402,8 милијарди долари во 2025 година, максималната казна теоретски би можела да достигне десетици милијарди долари.

Одлуката за казната би можела дополнително да ги затегне односите со САД. Вашингтон претходно го обвини Брисел дека неправедно ги напаѓа американските компании со својата дигитална политика. Во јануари американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе воведе 100-процентни царини за сите европски земји што ги оданочуваат дигиталните услуги на американските компании.