Руски воен брод извршил артилериски оган покрај брегот на Британија

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Руската фрегата „Неустрашивиот“ извршила артилериски оган со жива муниција во меѓународни води, на околу 74 километри јужно од Плимут, објави „Би-Би-Си“.

Пред почетокот на маневрите, рускиот екипаж однапред го информирал британскиот патролен брод „ХМС Тјун“ и го замолил да се помести на безбедно растојание.

Потоа, „ХМС Тјун“ ја сменил позицијата, а пукањето траело околу 30 минути во меѓународни води“, објавува „Би-Би-Си“.

Според британскиот медиум, руската фрегата била следена и од француски воен авион, кој воспоставил радио контакт со неа и побарал објаснување за своите намери.

„Неустрашивиот“ е под надзор на британските сили најмалку од 16 јули, кога го следеле во Северното Море, покрај брегот на Сафолк“, објавува „Би-Би-Си“.