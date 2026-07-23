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Неделник

Руски воен брод извршил артилериски оган покрај брегот на Британија

Свет

23.07.2026

AI Generated

Руската фрегата „Неустрашивиот“ извршила артилериски оган со жива муниција во меѓународни води, на околу 74 километри јужно од Плимут, објави „Би-Би-Си“.

Пред почетокот на маневрите, рускиот екипаж однапред го информирал британскиот патролен брод „ХМС Тјун“ и го замолил да се помести на безбедно растојание.

Потоа, „ХМС Тјун“ ја сменил позицијата, а пукањето траело околу 30 минути во меѓународни води“, објавува „Би-Би-Си“.

Според британскиот медиум, руската фрегата била следена и од француски воен авион, кој воспоставил радио контакт со неа и побарал објаснување за своите намери.

„Неустрашивиот“ е под надзор на британските сили најмалку од 16 јули, кога го следеле во Северното Море, покрај брегот на Сафолк“, објавува „Би-Би-Си“.

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