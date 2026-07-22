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Неделник

Ветерот го однесе знамето на Македонија од јарболот во центарот на Куманово, ќе биде поставено ново

Македонија

22.07.2026

Силниот ветер што вчера го зафати Куманово го однесе државното знаме од јарболот на градскиот плоштад. Од Општина Куманово денеска информираа дека знамето е пронајдено и преземено од страна на кумановската полиција.

Знамето е оштетено. Ја информиравме Службата за општи и заеднички работи при Владата за состојбата. Оттаму нè известија дека ќе обезбедат ново знаме – изјави секретарот на Општина Куманово, Емилија Сладирис Јаневска.

Поставувањето на новото државно знаме се очекува откако ќе биде доставено од надлежната владина служба.

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