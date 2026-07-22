Ветерот го однесе знамето на Македонија од јарболот во центарот на Куманово, ќе биде поставено ново

Силниот ветер што вчера го зафати Куманово го однесе државното знаме од јарболот на градскиот плоштад. Од Општина Куманово денеска информираа дека знамето е пронајдено и преземено од страна на кумановската полиција.

Знамето е оштетено. Ја информиравме Службата за општи и заеднички работи при Владата за состојбата. Оттаму нè известија дека ќе обезбедат ново знаме – изјави секретарот на Општина Куманово, Емилија Сладирис Јаневска.

Поставувањето на новото државно знаме се очекува откако ќе биде доставено од надлежната владина служба.