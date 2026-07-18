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18.07.2026
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Сабота, 18 јули 2026
Неделник

Инфантино се надева на нов мандат

Фудбал

18.07.2026

На девет месеци до изборите во ФИФА за претседател првиот човек на Светската фудбалска федерација Џани Инфантино најверојатно ќе добие уште еден мандат. Според проценките Инфантино поддршка од околу 200 федерации.

Изборите ќе бидат во март следната година, а новоизбраниот претседател ќе има мандат до 2031 година.

Како што пишува шпанска Марка, а пренесуваат и други европски медиуми, федерациите кои не се на страната на Инфантино имаат проблем што немаат свој кандидат.

УЕФА реагираше околу ставот на ФИФА за укинување на казната на американскиот репрезентативец Белогун.

Сепак, Светското првенство во проширен формат наскоро ќе биде прогласен и како полн погодок, а со тоа се согласни фудбалскиот свет, навивачите поради бројноста на публиката која е рекордна, тоа се аргументи на страна на ФИФА.

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