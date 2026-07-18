Инфантино се надева на нов мандат

На девет месеци до изборите во ФИФА за претседател првиот човек на Светската фудбалска федерација Џани Инфантино најверојатно ќе добие уште еден мандат. Според проценките Инфантино поддршка од околу 200 федерации.

Изборите ќе бидат во март следната година, а новоизбраниот претседател ќе има мандат до 2031 година.

Како што пишува шпанска Марка, а пренесуваат и други европски медиуми, федерациите кои не се на страната на Инфантино имаат проблем што немаат свој кандидат.

УЕФА реагираше околу ставот на ФИФА за укинување на казната на американскиот репрезентативец Белогун.

Сепак, Светското првенство во проширен формат наскоро ќе биде прогласен и како полн погодок, а со тоа се согласни фудбалскиот свет, навивачите поради бројноста на публиката која е рекордна, тоа се аргументи на страна на ФИФА.