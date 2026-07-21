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21.07.2026
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Вторник, 21 јули 2026
Неделник

Агенција за филм: Продолжен вториот рок за апликации за долгометражен, краткометражен, документарен и анимиран филм до 4 август

Филм

21.07.2026

Агенцијата за филм ги известува сите заинтересирани апликанти дека вториот рок за поднесување пријави по Конкурсот за финансирање на проекти за производство на долгометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран филм за 2026 година се продолжува до 4 август 2026 година (вторник) до 15:00 часот.

Продолжувањето на рокот е поради тоа што 3 август е неработен ден.

Сите информации, документацијата и формуларите за пријавување се достапни на официјалната веб-страница на Агенцијата за филм: https://shorturl.at/JkpGa

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