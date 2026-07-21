Поразот од Шпанија беше последниот меч на Меси за Аргентина

Аргентинскиот напаѓач Лионел Меси им кажал на своите соиграчи дека финалето на Светското првенство во 2026 година против Шпанија (0:1 по продолженија) е неговиот последен натпревар за репрезентацијата, објави новинарот Хернан Кастиљо.

Меси играше на своето шесто Светско првенство. Триесет и деветгодишниот Аргентинец постигна осум гола и имаше четири асистенции на осум натпревари на Мундијалот во САД, Канада и Мексико.

Претходно беше објавено дека напаѓачот не се вратил дома по поразот на репрезентацијата во финалето на Светското првенство во 2026 година.

Меси го имаше своето деби за репрезентацијата во 2005 година. Во 207 натпревари за репрезентацијата, тој постигна 125 гола и имаше 68 асистенции.