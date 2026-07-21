Се сеќавате на Тања Фајон од времето на „шарените“? Не може да најде работа во ЕУ

Се сеќавате на Тања Фајон, политичарка од Словенија која беше многу популарна во времето на шарената револуција и поддршка што им ја даваше на СДСМ. Сега таа се сочува со проблеми да најде некаква работа во ЕУ.

Фајон изрази жалење што дневната политика преовладува над националните и европските интереси, како и што Словенија ја изгубила можноста за толку висока застапеност во европската дипломатија.

Високата претставничка на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика, Каја Калас, во неделата вечерта ја известила поранешната министерка за надворешни работи на Словенија, Тања Фајон, дека ја повлекува номинацијата за нејзино именување на позицијата специјален претставник на ЕУ за Сахел, објави словенечкиот портал 24Ур.