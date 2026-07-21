34-годишник со 3,35 промили сред бел ден им се силел и заканувал на родителите

Вчера во 15:00 часот во Градско, полициски службеници од СВР Велес го лишиле од слобода С.П.(34) од Градско, постапувајќи по претходна пријава од неговиот 55-годишен татко дека во семејниот дом агресивно се однесувал кон неговите родители и му се заканувал на неговиот татко.

По преземени мерки и извршени проверки било констатирано дека С.П. е под дејство на алкохол, односно измерени му се 3,35 промили алкохол во крвта, велат од МВР.

Тој бил задржан во полициска станица, известен бил јавен обвинител и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.