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Мицкоски на работен ручек со претседателката на Индија: Оваа историска посета e чекор кон отворање нови перспективи за соработка меѓу двете пријателски држави

Македонија

21.07.2026

Премиерот Мицкоски денеска имаше работен ручек со претседателката на Република Индија, Драупади Мурму, која престојува во својата прва официјална посета на Македонија.

Во пријателска и конструктивна атмосфера разговарале за можностите за понатамошно унапредување на билатералните односи, продлабочување на економската соработка, трговската размена, инвестициите, како и за зајакнување на партнерството во повеќе области од заемен интерес.

Оваа историска посета претставува значаен чекор кон отворање нови перспективи за соработка меѓу двете пријателски држави и потврда на заедничката определба за градење посилни врски во иднина, напиша премиерот.

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