Мицкоски на работен ручек со претседателката на Индија: Оваа историска посета e чекор кон отворање нови перспективи за соработка меѓу двете пријателски држави

Премиерот Мицкоски денеска имаше работен ручек со претседателката на Република Индија, Драупади Мурму, која престојува во својата прва официјална посета на Македонија.

Во пријателска и конструктивна атмосфера разговарале за можностите за понатамошно унапредување на билатералните односи, продлабочување на економската соработка, трговската размена, инвестициите, како и за зајакнување на партнерството во повеќе области од заемен интерес.