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Неделник

Зидан: Ќе ги правиме работите на наш начин

Фудбал

28.07.2026

Новиот главен тренер на француската репрезентација, Зинедин Зидан, ја даде првата изјава по неговото назначување.

Прес-службата на Француската фудбалска федерација (ФФФ) денес го објави назначувањето на 54-годишникот за главен тренер на националниот тим. Неговиот договор важи до крајот на Светското првенство во 2030 година.

-Ќе ги правиме работите на наш начин. Дидие е Дидие, Блан е Блан, а Зизу е Зизу. Ќе го правам она што го знам, но ќе го одржувам континуитетот за да може францускиот тим да продолжи да победува, рече Зидан на прес-конференција.

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