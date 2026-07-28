Зидан: Ќе ги правиме работите на наш начин

Новиот главен тренер на француската репрезентација, Зинедин Зидан, ја даде првата изјава по неговото назначување.
Прес-службата на Француската фудбалска федерација (ФФФ) денес го објави назначувањето на 54-годишникот за главен тренер на националниот тим. Неговиот договор важи до крајот на Светското првенство во 2030 година.
-Ќе ги правиме работите на наш начин. Дидие е Дидие, Блан е Блан, а Зизу е Зизу. Ќе го правам она што го знам, но ќе го одржувам континуитетот за да може францускиот тим да продолжи да победува, рече Зидан на прес-конференција.