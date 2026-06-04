Луксембург забележа најбрз раст на бројот на милионери во Европа минатата година

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Во таа пресметка не се зема предвид вредноста на недвижниот имот во кој живее лицето, туку само имотот во кој може да се инвестира.

Така, Луксембург се најде пред Германија, каде што растот изнесуваше 11,1 проценти. Франција беше далеку под тоа ниво, со раст од 2,7 проценти.

Европа вкупно забележа раст од 6,5 проценти, по падот претходната година.

Капџемини наведува дека растот на богатството во текот на изминатата година најмногу бил поврзан со движењата на берзата. Особено се истакнуваат акции поврзани со вештачката интелигенција, кои беа еден од главните двигатели на растот во повеќето анализирани региони.

На светско ниво, бројот на лица со повеќе од еден милион долари во инвестициски недвижности се зголемил на 25,3 милиони. Нивното вкупно богатство достигнало 98,3 трилиони долари, што е највисокото ниво досега.

Извештајот, сепак, покажува колку богатство е концентрирано. Најбогатиот еден процент од луѓето со големи нето средства поседуваат 34,8 проценти од вкупното богатство на групата.

Најголем регионален пораст на бројот на милионери е забележан во Азија и Пацификот, каде што изнесува 9,4 проценти, со силен придонес од Јапонија, Кина и секторот на полуспроводници. Северна Америка имала раст од 9,1 процент, пред сè благодарение на Соединетите Американски Држави, каде бројот на милионери се зголемил за 736.000.

Блискиот Исток е единствениот регион во кој има намалување, од 1,4 проценти, што извештајот конкретно го поврзува со пониските цени на нафтата.

Раст е забележан и меѓу најбогатите. Бројот на луѓе со имот во вредност од најмалку 30 милиони долари се зголемил за 9,4 проценти, на околу 250.000.

Истражувањето е спроведено во јануари и вклучува 6.510 богати поединци од Америка, Европа, Азија, Пацификот и Блискиот Исток.