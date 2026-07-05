Победа во Луксембург за перфектни претквалификации на Луксембург

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Македонија во минатото коло ја завери првата позиција, па денешниот меч против Луксембург беше без резултатски императив поради што селекторот Жозеп Мариа Берокал настапи со комбиниран тим. Андреј Јакимовски не ни отпатува, а Војдан Стојановски немаше потреба да влезе.

Денеска дебитираше новиот странец, Нејт Сестина, а играа и оние кои претходно немаа голема минутажа.

Македонските кошаркари водеа од првиот до последниот момент, победата не беше доведена во прашање. Конечниот резултат на крајот гласеше 80-66 за нас.

Најефикасен беше нашиот нов Американец, Сестина кој постигна 18 поени, Ташовски реализираше 16, а двоцифрени беа и Ѓуроски со 13 поени, како и Какруки и Ефремовски со по 12.

Извор: МКД.мк