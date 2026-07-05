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05.07.2026
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Неделник

Победа во Луксембург за перфектни претквалификации на Луксембург

Кошарка

05.07.2026

Фото: Freepik

Македонија во минатото коло ја завери првата позиција, па денешниот меч против Луксембург беше без резултатски императив поради што селекторот Жозеп Мариа Берокал настапи со комбиниран тим. Андреј Јакимовски не ни отпатува, а Војдан Стојановски немаше потреба да влезе.

Денеска дебитираше новиот странец, Нејт Сестина, а играа и оние кои претходно немаа голема минутажа.

Македонските кошаркари водеа од првиот до последниот момент, победата не беше доведена во прашање. Конечниот резултат на крајот гласеше 80-66 за нас.

Најефикасен беше нашиот нов Американец, Сестина кој постигна 18 поени, Ташовски реализираше 16, а двоцифрени беа и Ѓуроски со 13 поени, како и Какруки и Ефремовски со по 12.

Извор: МКД.мк

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