 Skip to main content
05.07.2026
Република Најнови вести
Недела, 5 јули 2026
Неделник

Либерман: Израелската армија има муниција за уште десет денови

Свет

05.07.2026

Поранешниот израелски министер за одбрана и лидер на партијата Израел наш дом, Авигдор Либерман изјави дека израелската армија има муниција само за уште десет денови.

– За десет дена израелската армија повеќе нема да има муниција, наведе Либерман.

Тој во интервју за израелската државна телевизија КАН, го критикуваше премиерот Бенјамин Нетанјаху поради владиниот предлог да се изменат ултраортодоксните Евреи од задолжителниот воен рок.

Според него владата на Нетанјаху е подготвена да ги загрози државните интереси само да ја зачува владејачката коалиција.

Либерман тврди и дека Хамас ја зацврстил контролата врз Појасот Газа и оти исламистичката група повторно почнала да произведува ракети.

Поврзани вести

Свет  | 02.07.2026
Израел денеска одбележува 1.000 дена од војната во Газа
Свет  | 20.06.2026
Бројот загинати во судирот меѓу Израел и Хезболах досега надминa четири илјади
Свет  | 18.06.2026
Израел објави нова карта на териториите под контрола на ИДФ во јужен Либан