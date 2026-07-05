 Skip to main content
05.07.2026
Република Најнови вести
Недела, 5 јули 2026
Неделник

Пожарот во Кисела Вода е ставен под контрола, еден пожарникар е пренесен на клиника

Скопје

05.07.2026

Фото: Facebook/Орце Ѓорѓиевски - Orce Gjorgjievski﻿

Пожарот кај „Рампа“ е ставен под контрола – длабок поклон за брзата реакција на пожарникарите, истакнува градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски.

-Пожарот кој попладнево избувна во објект кај „Рампа“, благодарение на брзата, храбра и професионална интервенција на Противпожарната бригада на Град Скопје, во рекордно време е ставен под контрола и локализиран.Со тоа беше спречено негово проширување кон околните објекти и избегната е поголема трагедија. Фала Му на Бога, жртви нема. За жал, еден пожарникар е повреден при интервенцијата и веднаш е пренесен на клиника. Му посакувам брзо закрепнување и изразувам огромна благодарност за неговата пожртвуваност, истакна градоначалникот.

Тој порача дека ова е уште еден доказ колку е важна Противпожарната бригада и колку секојдневно пожарникарите го ризикуваат сопствениот живот за да ги заштитат граѓаните.

-Токму затоа, нашите заложби за модернизација на Бригадата, нова опрема, подобри услови и поголема безбедност за пожарникарите се наша обврска. Длабок поклон до сите пожарникари за брзата реакција, професионалноста, храброста и посветеноста. Скопје денес виде што значи пожртвуваност на дело, истакна Ѓорѓиевски.

Поврзани вести

Скопје  | 05.07.2026
Конески: Од Ѓорче Петров ја започнуваме серијата посети низ цела Македонија
Останати спортови  | 05.07.2026
Галерија од победата на Калин во Скопје
Балкан  | 05.07.2026
Голем пожар во источна Албанија, евакуирани 11 семејства