Македонските ракометари со победа ги заокружија подготовките пред младинското ЕП

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Македонската младинска машка ракометна репрезентација со победа ги комплетираше контролните натпревари пред претстојното Европско првенство, откако денеска во Скопје ја совладаа Италија со 30:22.

Избраниците на селекторот Игор Илиевски со сигурна и квалитетна игра дојдоа до четвртиот триумф во подготвителниот период, во кој претходно ја победија Грција со 29:28 и два пати Саудиска Арабија (22:21, 35-26).

Европското првенство ќе стартува на 8 јули, а домаќин ќе биде Романија.

Македонската репрезентација своите натпревари во рамки на групата Д ќе ги игра во градот Турда против Хрватска Данска и Норвешка.

Двете првопласирани репрезентации ќе обезбедат пласман во главната фаза.