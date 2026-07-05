Голем пожар во источна Албанија, евакуирани 11 семејства

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Пожар од големи размери е регистриран во регионот на селото Дриз кај градот Фиер, источна Албанија. Поради опасност од ширење на огнот евакуирани се 11 семејства, има опожарени куќи, а блокиран е сообраќајот на делницата Ќафа е Кошовица-Цакран.

Според полицијата, пожарот избувнал во близина на местото викано „Азотик“ во селото, но поради ветерот брзо се проширил и во шумските предели на неколку соседни села.

Во гаснењето на пожарот вклучени се противпожарни единици од неколку соседни градови на Фиер, специјалната полициска единица “Шќипоња”, припадници на армијата, како и два армиски хеликоптери. Досега нема извештаи за повредени, но неколку амбулантни возила се на различни локации, во случај на потреба.