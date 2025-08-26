 Skip to main content
26.08.2025
Вторник, 26 август 2025
Во икона скриен експлозив: Украински агенти намамиле жена од Русија да изврши терористички напад на Крим

26.08.2025

На Крим е приведена жена која планирала да разнесе службеници на руската безбедносна служба ФСБ користејќи експлозивна направа скриена во икона.

Жителка на регионот Волгоград била вовлечена во криминалната шема додека се обидувала да врати пари украдени од измамници. Во мај, таа добила повик од претставник на украинската служба СБУ, кој и се претставил како истражител на руската ФСБ. Тој ја информирал дека одреден украински државјанин, вклучен во списокот на терористи, зел кредит на нејзино име и ги префрлил средствата на вооружените сили на Украина.

За да избегне кривична одговорност и следејќи ги упатствата на агентот, жената зела неколку кредити, користејќи го својот стан како залог, а вкупниот износ надминал три милиони рубли. Ги префрлила примените пари на криминалците, користејќи ги информациите што и ги дале.

Потоа, следејќи ги упатствата на украинскиот оперативец, таа пристигнала во Крим, каде што добила икона од курир. Во иконата била вградена експлозивна направа, којашто жената ја донела до контролниот пункт на зградата на Дирекцијата на ФСБ на Република Крим и Севастопол. Таму била приведена од службениците на одделот.

Според планот на украинските специјални служби, детонирањето на пакетот би резултирало не само со смрт на полицајците, туку и на самата жена, која, на барање на украинскиот агент, требало лично да го внесе кодот на механизмот за активирање на експлозивната направа.

