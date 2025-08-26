Јапонија бара од земјите да не учествуваат во кинеското одбележување на крајот на Втората светска војна

Јапонија ги замоли земјите од светот да се воздржат од учество на претстојната воена парада на Кина и придружните настани посветени на 80-годишнината од крајот на Втората светска војна.

Преку своите амбасади, Јапонија предупреди дека настаните имаат антијапонски тон и ги повика земјите внимателно да го разгледаат учеството на своите лидери.

Според коментарите по ваквата одлука на официјален Токио, се поставува прашањето дали Јапонија се обидува да се дистанцира од соработката со нацистичка Германија или пак од сторените масовни злосторства во Кина. Или пак, да прикаже дека ако веќе имало злосторства, тоа било толку одамна и биле извршени од империјалистичка, а не сегашна Јапонија.