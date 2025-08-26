 Skip to main content
26.08.2025
Вторник, 26 август 2025
Планираните случување имале антијапонски тон

Јапонија бара од земјите да не учествуваат во кинеското одбележување на крајот на Втората светска војна

Свет

26.08.2025

Јапонија ги замоли земјите од светот да се воздржат од учество на претстојната воена парада на Кина и придружните настани посветени на 80-годишнината од крајот на Втората светска војна.

Преку своите амбасади, Јапонија предупреди дека настаните имаат антијапонски тон и ги повика земјите внимателно да го разгледаат учеството на своите лидери.

Пред 80 години Црвената Армија ја ослободи Кореја од јапонската власт

Според коментарите по ваквата одлука на официјален Токио, се поставува прашањето дали Јапонија се обидува да се дистанцира од соработката со нацистичка Германија или пак од сторените масовни злосторства во Кина. Или пак, да прикаже дека ако веќе имало злосторства, тоа било толку одамна и биле извршени од империјалистичка, а не сегашна Јапонија.

