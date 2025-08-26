 Skip to main content
Ако Црвена звезда вечерва загуби може да игра против Шкендија

Три реванш натпревари од плејофот во Лигата на шампионите се на распоредот вечерва кои ќе одлучат кој ќе се пласира во групната фаза од елитното европско натпреварување.

Програмата започнува во Казахстан, каде што Каират Алмати ќе биде домаќин на Селтик во 18:45 часот.

Шкотскиот шампион влегува во реваншот со водство од 1-0 од првиот натпревар.

Пафос и Црвена Звезда се среќаваат во Никозија од 21 часот. Кипарскиот клуб победи со 2-1 во Белград.

Во исто време, во Грац се игра реваншот помеѓу Штурм и норвешки Бодо/Глимт. Првиот натпревар заврши со победа од 5-0 за норвешкиот клуб

