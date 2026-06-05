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Русија почнува истражување на енергетски ресурси во Cеверна Кореја

Свет

05.06.2026

Специјалисти од Институтот за Океаногеологија од Санкт Петербург тргнаа на експедиција на истражувачкиот брод „Павел Гордиенко“. Тие ќе спроведат гасно-хидро-геохемиски истражувања на морското дно во ексклузивната економска зона на Cеверна Кореја, објави севернокорејскиот „НК њуз“.

Целта на експедицијата е да се направи проценка на резервите на нафта и гас во Јапонското Море, на морското дно покрај брегот на Cеверна Кореја.

Русија и Cеверна Кореја потпишаа договор за соработка во истражувањето на јаглеводороди во ноември 2023 година.

Според експертите, учеството на Русија во експлоатацијата на севернокорејските ресурси би можело да биде пресвртница за Cеверна Кореја. Проценките се дека источниот брег на Cеверна Кореја сигурно содржи гас, а веројатно и нафта.

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