Апел за помош: За Петар се потребни сретства за две операции на зглобовите поради силни болки и деформитети

Ве преколнувам со солзи во очите не дозволувајте мојот Петар да го изгуби правото на живот само затоа што нашата банкарска сметка е скроз празна!, апелира самохраната мајка Гордана Попоска која бара помош за нејзиниот син Петар.

Докторите велат дека за него има спас и решение, ама болницата нема да чека ниту ден повеќе ако веднаш не ја префрлиме целата сума, а ние дома веќе немаме ниту денар за да му го купиме утрешниот ден.

Го гледам како храбро се држи, знаејќи дека неговата судбина во моментов не зависи од медицината, туку од пари што ги немаме. Ве молам, во името на сите мајки, бидете неговиот спас уште во овај момент направете донација и помогнете ми да си го зачуваме чедото здраво!

Секогаш кога ќе го видам како се обидува да стане, а телото не го слуша, срцето ми се кине на илјада парчиња. За некого чекор е нешто мало, нешто секојдневно. За мојот Петар, чекор е сон. Чекор е цел живот.

Јас сум неговата мајка. Самохрана мајка. И веќе 23 години живеам со една единствена мисла – како да му помогнам на моето дете да застане на свои нозе.

Од негови три месеци почна нашето талкање по болници. Од врата на врата, од доктор до доктор, од надеж до разочарување. Го носев во раце, го тешев, а во себе се прашував зошто моето дете мора да поминува низ ова. Додека другите деца учеа да лазат и да трчаат, јас учев како да бидам силна кога душата ми се распаѓа.

На негови 12 години, во Хајделберг, конечно дознавме од што боледува. Толку години неизвесност. Толку години страв. Но вистината дојде доцна. Лекот му помогна, но не доволно за да ги избрише последиците што веќе беа оставени врз неговото тело.

Петар растеше со болка. Со ограничувања. Со погледи од луѓе што не разбираат. А јас растев со чувство на вина што не можам да му го дадам животот што го заслужува. Секоја мајка сонува да го гледа своето дете како трча, како се смее без грижи. Јас сонувам само да го видам како стои исправен, без болка.

Се појавија нови последици. Сколиоза која, благодарение на хумани луѓе, ја опериравме пред една година. Верував дека конечно ќе биде полесно. Но животот повторно ни стави нов товар на грбот.

Денес сме пред уште еден предизвик. Потребни се две операции на зглобовите поради силни болки и деформитети. Болка што јас ја гледам во неговите очи секој ден. Болка што ме прогонува ноќе. Операциите мора да се направат во Истанбул, кај специјалист кој може да му даде шанса да живее без таа постојана мака.

Јас не барам чуда. Барам шанса. Барам можност мојот син да не живее во болка. Барам сила да продолжам да се борам, затоа што мајка не се откажува.

Но оваа борба не можам сама. Колку и да сум силна, колку и да сум подготвена да жртвувам сè, финансиски не можам сама да ги покријам овие операции.

Затоа ве молам, ако знаете што значи љубовта на една мајка, ако знаете што значи борба за секој чекор на своето дете, помогнете ни. Секој денар е чекор поблиску до денот кога Петар ќе може да стои без болка.

Од срце ви благодарам.

Една мајка што не се откажува од своето дете.