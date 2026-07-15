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Неделник

Уште 20 милиони евра помош од ЕУ за Венецуела

Свет

15.07.2026

Европската Унија обезбеди уште 20 милиони евра хуманитарна помош за Венецуела за справување со последиците од двата големи земјотреса што ја погодија земјата минатиот месец.

ЕУ соопшти дека новиот пакет помош за медицинска опрема и екипи за пребарување и спасување го надополнува пакетот од пет милиони евра одобрен во јуни и 52 милиони евра помош најавени за Венецуела претходно оваа година.

Во Венецуела на 24 јуни беа регистрирани два големи земјотреса, првиот беше со интензитет од 7,2 степени на Рихтеровата скала на околу 160 километри западно од главниот град Каракас. За помалку од една минута уследи уште еден земјотрес со магнитуда од 7,5 степени.

Во земјотресите загинаа повеќе од 4.700 луѓе.(МИА)

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