Радев убедува дека Бугарија и Грција се стратешки партнери и оска на стабилност во Југоисточна Европа

Бугарија и Грција станаа силна оска на стабилност и гарант на европската перспектива на целиот регион на Југоисточна Европа, изјави бугарскиот премиер Румен Радев по средбата со грчкиот премиер Киријакос Мицотакис, кој е во посета на Софија на покана на премиерот на Бугарија.

Пред изјавата за медиумите, двајцата имаа „приватен“ разговор во зградата на Советот на министри, по што имаа проширен состанок со учество на двете делегации, јави БТА.

Односите меѓу Бугарија и Грција прераснаа во стратешко партнерство засновано на меѓусебна доверба, споделени вредности и заеднички интереси, истакна Радев. Според него, „визионерството и енергијата на грчкиот премиер дадоа значаен придонес во развојот на билатералните односи“.

Бугарскиот премиер истакна дека меѓу него и Мицотакис е изградена доверба во текот на долгогодишната соработка и дека сегашната посета е знак за важноста што двете земји ја придаваат на меѓусебните односи.

Денес, со премиерот Киријакос Мицотакис, ги разгледавме билатералните односи и разговаравме за голем број теми од европската агенда – рече Радев.

Тој го нагласи и позитивниот развој на економските односи меѓу двете земји. Според него, трговската размена меѓу Бугарија и Грција веќе достигнува 6 милијарди евра годишно, а грчките инвестиции во Бугарија надминуваат 3,5 милијарди евра.

Радев рече дека соработката меѓу двете земји во енергетиката, транспортот и дигиталното поврзување ги надминува рамките на билатералните односи и е од значење за цела Европа. Според него, интерконекторот меѓу Бугарија и Грција, развојот на Вертикалниот гасен коридор, електричните врски меѓу двете земји и идните зелени енергетски коридори веќе ја менуваат енергетската карта на Европа и обезбедуваат диверзификација и безбедност на снабдувањето за земјите од Централна и Источна Европа.

Ова е инвестиција што носи безбедност и економски раст и дава можност за учество во процесите на економски и извозен развој на целиот регион – рече Радев.

Тој, исто така, посочи дека со Мицотакис разговарале за забрзување на работата на проектот за нафтоводот Александрополис – Бургас, за кој во 2023 година беше потпишан меморандум за разбирање за истражување на можностите за реализација.

На полето на безбедноста, двете земји ќе продолжат да ја продлабочуваат соработката во одбраната, одбранбената индустрија, заштитата на надворешните граници на Европската унија и борбата против илегалната миграција, тероризмот и трговијата со луѓе. Радев и се заблагодари на грчката страна за посветеноста на зајакнувањето на бугарската воздушна одбрана во услови на комплицирано безбедносно опкружување.

Во однос на европската интеграција на Западен Балкан, Радев изјави дека Бугарија и Грција имаат заедничка одговорност како двигатели на овој процес, но напредокот мора да се заснова на принципот на заслуги, владеење на правото, почитување на човековите права и добрососедски односи.