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Неделник

Кривични пријави за семејно насилство во Берово и Ранковце

Хроника

04.06.2026

Министерството за внатрешни работи информира дека се поднесени две кривични пријави за случаи на семејно насилство што се случиле во Берово и во општина Ранковце.

Првиот случај е од 4 март 2026 година. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Берово поднела кривична пријава против 44 годишната Б.Д. од Берово поради основано сомнение за сторено кривично дело загрозување на сигурноста. Според информациите, таа во семејниот дом во Берово физички ја нападнала З.Д.

Вториот случај се случил на 27 мај 2026 година во семејна куќа во село во општина Ранковце. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Крива Паланка поднела кривична пријава против 19 годишниот Ф.А. поради сомнение дека сторил кривично дело телесна повреда. Според пријавата, по претходна расправија тој физички нападнал женско лице со кое живеел во заедница.

Од полицијата посочуваат дека по целосно документирање на настаните против осомничените се поднесени соодветни кривични пријави до надлежното обвинителство, кое ќе постапува понатаму во согласност со законските процедури.

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