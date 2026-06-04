Кривични пријави за семејно насилство во Берово и Ранковце

Министерството за внатрешни работи информира дека се поднесени две кривични пријави за случаи на семејно насилство што се случиле во Берово и во општина Ранковце.

Првиот случај е од 4 март 2026 година. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Берово поднела кривична пријава против 44 годишната Б.Д. од Берово поради основано сомнение за сторено кривично дело загрозување на сигурноста. Според информациите, таа во семејниот дом во Берово физички ја нападнала З.Д.

Вториот случај се случил на 27 мај 2026 година во семејна куќа во село во општина Ранковце. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Крива Паланка поднела кривична пријава против 19 годишниот Ф.А. поради сомнение дека сторил кривично дело телесна повреда. Според пријавата, по претходна расправија тој физички нападнал женско лице со кое живеел во заедница.

Од полицијата посочуваат дека по целосно документирање на настаните против осомничените се поднесени соодветни кривични пријави до надлежното обвинителство, кое ќе постапува понатаму во согласност со законските процедури.