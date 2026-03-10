Вечерва премиера на претставата „Убиството во Ориент Експрес“ од Агата Кристи во режија на Андреј Цветановски во Националниот театар Сараево

Овој март, Сараево ќе биде домаќин на еден од најпознатите светски криминалистички класици, „Убиство во Ориент Експрес“, дело на легендарната писателка Агата Кристи, во холивудската адаптација на Кен Лудвиг, во режија на Андреј Цветановски. Премиерата на претставата ќе се одржи во вторник, 10 март во 19:30 часот, во Националниот театар Сараево, а првата реприза ќе биде на 11 март 2026 година.

Во најпознатиот воз во Европа, Ориент Експрес, времето застанува среде снежна ноќ. Возот е заглавен, еден патник е мртов, а другите осум се сите различни, сите со нераскажани тајни. Во центарот на дејството е детективот Херкул Поаро, чија истрага во тесниот простор на вагонот открива многу повеќе од самото злосторство. Прашањето што го поставува претставата е вечно: правдата или законот – што е поважно?

Ликот на Херкул Поаро ќе го игра познатиот босанско-херцеговски актер Марио Дрмаќ, додека ликот на господинот Бук ќе го игра Фарук Хајдаревиќ. Самуел Рачет ќе го игра Нерман Махмутовиќ, грофицата Андрењи Анастасија Дуњиќ, принцезата Драгомироф Амра Капиџиќ. Хектор Меквин го игра Иса Осмиќ, Грета Олсон Санела Крсмановиќ Бистривода, Хелен Хабард Ведрана Божиновиќ и полковник Арбутнот Дино Бајровиќ. Ликот на Мери Дебенхам ќе го игра Елма Фетиќ, а улогата на сценски директор и диригент Мишел му е доверена на Мако Ченгиќ.

„Делото на Агата Кристи е предизвик за секој режисер. Оваа претстава ќе биде наше засолниште во следните два месеци, додека заедно ги следиме трагите во заговорот наречен „Убиство во Ориент Експрес“ – кој е во право, а кој не?“, нагласи режисерот на претставата, Андреј Цветановски.

Драматургијата е на Џејна Хоџиќ, додека сценографијата и костимите се дело на Адиса Ватреш Салимовиќ. Претставата нуди спектакуларно визуелно искуство, надополнето со композиции од Мирза Реџепагиќ и врвен дизајн на светлото од Моамер Шаковиќ.