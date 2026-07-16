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16.07.2026
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Неделник

Некаде до 38, во Скопје до 37 степени целзиусови, а некаде поројни дождови во попладневните часови

Сервиси

16.07.2026

Времето денеска во Македонија ќе биде сончево и топло со локална мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.

Попладне ќе има изолирана нестабилна состојба со пороен дожд и грмежи.

Минималната температура ќе биде во опсег од 11 до 21 степен, додека максималната ќе достигне од 31 до 38 степени.

Во Скопје времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.

Минималната температура ќе се спушти до 19 степени, додека максималната ќе достигне 37 степени.

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