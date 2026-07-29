Алонсо тргна со победа со Челзи

Тренерот на Челзи, Чаби Алонсо, по победа од 6:4 над Вестерн Сиднеј Вондерерс на вчерашниот пријателски натпревар, призна дека неговиот тим сè уште има многу работа пред почетокот на сезоната 2026/27, особено во однос на контролата на топката и играта во одбрана.

– Имаше моменти кога се мачевме да најдеме решенија, а треба да можеме да го направиме тоа. Позитивно е што ги коригиравме, но имаше моменти кога управувањето со играта е нешто од кое можеме да научиме денес. Кога притискаа толку високо, беше тешко да се најде решение внатрешно, да се разбере што се случува поинаку и да се направат тие промени. Ова ќе се случува често на сите натпревари, и колку повеќе ситуации имаме каде што доживуваме тешкотии и наоѓаме решенија, толку подобри ќе бидеме. Значи, мислам дека овој пријателски натпревар ќе биде корисен за во иднина. Исто така, им дадов време за игра на сите. За младите играчи, добро искуство е да дојдат на турнеја и да добијат малку тренинг за играта, а за постарите играчи, тие излегоа со добро влијание и добро време за игра. И возбудлив натпревар за навивачите, изјави Алонсо за „ESPN“.