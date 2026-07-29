Мери Дика Георгиевска е нов уставен судија

Собранието денеска во рамки на 97. седница ја избра Мери Дика Георгиевска за уставен судија. Дика Георгиевска беше избрана со 64 гласа „за“, ниту еден „против“ и ниту еден „воздржан“.

Во текот на расправата за збор во однос на предлогот се јави пратеникот Сали Мурати од Европски фронт, кој забележа дека има административни грешки во биографијата на Дика Георгивска и побара процедурално и формално, во име на Европскиот фронт оваа точка да се повлече од дневниот ред поради овие недостатоци, да се исправи со точна и верификувана хронологија, поткрепена со изворна документација, заедно со исправениот предлог до пратениците да бидат доставени дипломата, уверението за положен правосуден испит, доказите за стаж и останатата документација и потоа да се гласа по него.

-Пред да преминеме на гласање по оваа точка од дневниот ред, должен сум пред ова Собрание да укажам на конкретни и документирани противречности во предлогот што го имаме пред нас…Првата противречност е хронолошки невозможна ситуација. Во предлогот буквално стои дека кандидатката дипломирала на Правниот факултет „Св. Кирил и Методиј“ на 16.09.1987 година, а правосудниот испит го положила на 18.02.1987 година. Еве ги датумите. Значи, чекајте еден Сали Мурати да го открие ова, а ниту Комисијата за прашања на изборите и именувањата, ниту службите во Собранието не го забележале. Дали доликува во биографијата на една истакната правничка да стои ваква грешка? Продолжувам. Не е само ова. Почитувани колеги, тоа значи дека, според овој предлог, кандидатката положила правосуден испит седум месеци пред да дипломира. Тоа е невозможно. Правосудниот испит не може да се полага без претходно стекната диплома по право. Оваа противречност не бара правна анализа, туку само внимателно читање. Oчигледно, никој не го прочитал внимателно овој документ – истакна Мурати.